ДНР, 26 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Киевская армия не ведёт наступательных действий на Артёмовск. Об обороне рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Он уточнил, что ВСУ применяют в основном артиллерию.

«Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов», — пояснил боец и добавил, что под огневым контролем находится дорога, по которой боевики доставляют своим подразделениям снабжение.

Сами украинские военные назвали этот путь «дорогой в ад» — при появлении на ней любого движения объект попадает под обстрел противотанковой управляемой ракетой.

Как сообщало ИА Регнум, операция по освобождению Артёмовска началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня. Российская армия 20 мая 2023 года полностью установила контроль над Артёмовском. ВСУ продолжают попытки отбить утраченные территории, неся большие потери.

24 июня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские бойцы продвигаются вперёд в зоне проведения специальной военной операции на территории республики.