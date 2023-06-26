Украина, 26 июня, 2023, 06:14 — ИА Регнум. Российские военные атаковали из миномётов три штурмовые группы ВСУ севернее Артёмовска. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Бойцам подразделения удалось обнаружить движение трёх штурмовых групп националистов в направлении села Берховка. Огнём минометов наступление противника было остановлено — силы врага разбиты.

По словам Астафьева, украинских штурмовиков остановили в нескольких направлениях: Веселое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.

Как сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук рассказал об удачных действиях подразделения на краснолиманском направлении. Бойцы подавили около 30 позиций артиллерии и более 20 миномётных расчётов украинской армии.

Авиация сделала более 40 вылетов и нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники ВСУ.

ВС РФ в чёткой координации выдавливают киевскую армию с позиций дальше Артёмовска.