Украина, 26 июня, 2023, 06:12 — ИА Регнум. С помощью тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» в районе Мало-Ильиновки в Донецкой Народной Республике уничтожено скопление украинской пехоты. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

Силами армейской авиации группировки поражена живая сила противника в районе населённых пунктов Раздоловка и Богдановка. Возле Константиновки по украинским солдатам нанесён ракетный удар реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», противник понёс потери в живой силе и военной технике, добавил Астафьев.

Кроме того, артиллеристы группировки поразили у ВСУ три самоходных установки 2С1 «Гвоздика» в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке, в Новопокровском ликвидирована 152-миллиметровая гаубицу Д-20.

Также артиллерия уничтожила боевую машину пехоты ВСУ в районе Белой Горы, станцию радиоэлектронной борьбы, полевой пункт боепитания в Красногоровке и склад горюче-смазочных материалов возле Николаевки.

Ранее ИА Регнум передавало, танкисты ВС России группировки «Юг» с ювелирной точностью поразили позицию противника на авдеевском направлении. Удар пришёлся практически точно по боевику киевского режима.

Разведчики ВС России на донецком направлении ликвидировали бронетранспортер M113. При облёте БПЛА выяснилось, что поражён БТР производства США. За время спецоперации разведгруппа также ликвидировала технику ВСУ на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.