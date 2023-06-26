Артём, Приморский край, 26 июня, 2023, 05:32 — ИА Регнум. Житель посёлка Трудовое в Приморье в дачном массиве устроил кровавые разборки из-за подозрений, что у него воруют электроэнергию. Он поджёг соседа и ранил в шею председателя садового товарищества. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дача

В дачном посёлке, где велись работы после кражи кабеля, экскаватор вырыл яму. Это не понравилось 58-летнему дачнику, он начал угрожать самодельным огнемётом рабочим, а когда сосед попытался отобрать оружие, опалил его, облив горючей жидкостью. Также на его пути попалась женщина, он выстрелил ей в шею гарпуном из ружья для подводной охоты.

Все пострадавшие доставлены в больницу. У мужчины 1971 года рождения более 60% ожогов тела.

Как сообщало ИА Регнум, в Новой Москве в результате конфликта двух компаний ранения получили парень и его девушка.

Происшествие с применением стрелкового оружия произошло ночью 25 июня в Троицке, в Новой Москве.