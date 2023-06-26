Токио, 26 июня, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида отреагировал на произошедшие события вокруг ЧВК «Вагнер» и заявил, что Токио рассчитывает на взаимодействие с европейскими лидерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

«Я намерен выработать подход к дальнейшей ситуации в тесном сотрудничестве с G7», — прокомментировал журналистам глава японского правительства недавние действия ЧВК и её основателя Евгения Пригожина.

Ранее ситуацию в России обсудили секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По информации Kyodo, в ходе переговоров стороны также договорились о продолжении сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, президент Литвы Гитанас Науседа призывает усилить безопасность восточного фланга НАТО в случае, если Евгений Пригожин вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» окажется на территории Белоруссии. Особенно это важно подчеркнуть перед саммитом альянса в Вильнюсе, который запланирован на 11–12 июля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 июня заявил, что в Вашингтоне не видели каких-либо изменений в готовности стратегических сил РФ в связи с событиями последних дней. У США, по его словам, нет полной картины произошедшего, в Вашингтоне ждут развития ситуации.