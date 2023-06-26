Москва, 26 июня, 2023, 05:15 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции российские лётчики-штурмовики установили рекорд — на самолётах Су-25 они выполняют до десяти вылетов в сутки. Об этом со ссылкой на информированный источники сообщает РИА Новости.

Russianplanes.net Самолёт Су-25

В среднем каждый лётчик реактивной авиации выполняет за сутки по 3-4 вылета. Как рассказал собеседник агентства, военнослужащие готовы вылетать на задания по шесть — семь раз, а иногда и до десяти.

Штурмовики после каждых десяти вылетов на фюзеляже самолёта рисуют звезду. У рекордсменов уже нет места для новых отметок на Су-25.

Как сообщало ИА Регнум, экипажи ударных вертолётов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 нанесли 11 ракетно-бомбовых ударов по девяти районам сосредоточения живой силы, вооружению, военной и специальной техники и состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ на купянском направлении фронта.

Воздушно-космическим силам (ВКС) России передана новая партия многоцелевых сверхманёвренных истребителей Су-35С. Это один из лучших оперативно-тактических самолётов в мире, который может выполнять широкий спектр задач.