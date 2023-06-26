Усть-Кут, Иркутская область, 26 июня, 2023, 04:55 — ИА Регнум. В Иркутской области завершились поиски объявленной в розыск школьницы — её тело обнаружили на берегу реки недалеко от Усть-Кута. Об этом сообщили в региональном МВД.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Река

Девочка ушла из дома утром 16 июня, затем несколько раз была онлайн в мессенджере, а позже её телефон стал недоступен.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

25 июня недалеко от Усть-Кута экипаж проплывающего судна заметил на берегу реки возле села Подымахино тело подростка. Установлено, что девочка зашла на мост, но на противоположном берегу не появилась.

В местных соцсетях пишут, что школьница вышла из дома расклеивать листовки. Также сообщается, что нашлась её предсмертная записка.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА Регнум, трёхлетний мальчик утонул в ёмкости с водой, установленной в огороде в Жигаловском районе Иркутской области.

Трагедия произошла в многодетной семье. Пока мать готовила на кухне, за ребёнком следила старшая сестра. В какой-то момент она отвлеклась, мальчик забрался в ёмкость объёмом 1000 литров, на три четверти заполненную водой. Когда девочка увидела брата и сообщила взрослым, он уже не подавал признаков жизни.

Ребёнок утонул 22 июня в селе Тутура.

За первые дни лета в регионе от внешних причин погибли 11 детей. ЧП связаны с купанием в водоёмах, падениями с высоты, ДТП.