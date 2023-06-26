Минск, 26 июня, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Замначальника СУ КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что ведомство имеет информацию о подготовке за рубежом террористов для вооруженного вторжения в республику. Об этом он сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

По словам разведчика, комитет госбезопасности фиксирует террористические проявления и уже по поручению главы Белоруссии Александра Лукашенко предпринимаются необходимые меры.

«У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы», — заверил он.

Бычек пояснил, что подготовка террористов ведётся на базе спецподразделений и вооруженных формирований в Польше, Литве и на Украине.

Подготовленных боевиков для «обкатки» забрасывают на передовую на юго-востоке Украины. Впоследствии они становятся инструкторами, готовят теракты и разрабатывают планы вторжения в республику.

При этом, представитель КГБ заверил, что им известны те, кто готовит террористов, а также фонды, которые их финансируют.

Как сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё в марте заявил о том, что коллективный Запад готовит вторжение на территорию республики, идёт формирование неких полков и легионов для последующего переворота в Белоруссии.

По словам белорусского лидера, в страну забрасываются диверсанты, пытаются создавать ячейки для координации протестов, их финансируют и вооружают.