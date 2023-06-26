Украина, 26 июня, 2023, 04:00 — ИА Регнум. ВС РФ в чёткой координации выдавливают киевскую армию с позиций дальше Артёмовска. О ходе спецоперации сообщил корреспондент РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По словам командира танкового подразделения, разведчики 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск ведут корректировку огня экипажей по группе пехоты противника, по командным и наблюдательным пунктам. Поражение боевиков идёт с закрытых огневых позиций.

Из-за активной работы артиллерии противника разведчики передвигаются внутри позиций перебежками малыми группами.

Одна из важных составляющих механизма взаимодействия российских военных — снайперы. Завершающий этап уничтожения позиций ВСУ — работа артиллеристов.

«Таким образом происходит работа всех подразделений, которые здесь находятся», — подытожил командир минометного расчёта.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы ведут ожесточенные бои по освобождению городка Марьинка в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики его превратили в мощный укрепрайон. Военкор «Известий» Александр Сафиулин побывал на передовой.

По словам журналиста, за плечами российских спецназовцев — серьёзный опыт, они говорят, что сравнивать «это противостояние с другими локальными конфликтами нельзя». Ситуация невероятно сложная. Нашим бойцам даже укрыться негде — ни одной целой стены. У боевиков полноценные огневые точки.

В рядах ВСУ спецназовцы встретили иностранных наёмников, в том числе американских снайперов.