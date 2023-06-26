Мелитополь, 26 июня, 2023, 03:42 — ИА Регнум. ВСУ сменили тактику боевых действий после провала контрнаступления, пытаясь добиться успеха на небольших участках с целью вернуть контроль на Запорожской АЭС, а также получить прямой выход к Азовскому морю, чтобы отрезать полуостров Крым от основной части России. Их атаки на запорожском направлении фронта успешно отражают российские бойцы, передаёт военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Четверо российских бойцов шесть часов отражали атаку взвода иностранных наёмников. Националисты бросили в бой все резервы. Разведчики группировки «Восток» под ударами беспилотников успели запросить поддержку у штурмовых отрядов зенитчиков.

ВСУ решили применить новую тактику боя в районе посёлка Новодонецкое. Боевики бросили на его штурм целую роту и сумели закрепиться на окраинах, но продержаться они смогли лишь пять часов. Итогом их вылазки стало 50 единиц сгоревшей техники и порядка 100 погибших в личном составе. При этом с российской стороны потерь нет. ВСУ не удалось прорвать даже первую линию обороны.

По аналогии украинские военные пытались несколько дней взять штурмом окрестности села Пятихатки, но продвинуться дальше окраин не смогли. Украинским властям всё сложнее объяснять огромные потери ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня в интервью американскому телеканалу Fox News министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания результата от наступления, которое проводят ВСУ, были преувеличенными. По его словам, нынешние действия украинской армии не являются главным наступлением или блицкригом. В ходе боевых действий есть разные обстоятельства и препятствия, оборонительные линии Вооружённых сил РФ являются очень сильными, особенно минные поля, сказал он.

Обозреватель издания American Greatness Кристофер Роуч отметил, что огромные потери Вооружённых сил Украины в живой силе и военной технике, в том числе и предоставленной западными странами, станут для США важным уроном.