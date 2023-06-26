Марьинка, Украина, 26 июня, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Российские бойцы ведут ожесточенные бои по освобождению городка Марьинка в Донецкой Народной Республике. Украинские боевики его превратили в мощный укрепрайон. Военкор «Известий» Александр Сафиулин побывал на передовой.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

Нынешняя разрушенная Марьинка — одна из самых горячих точек на всей линии фронта.

«ВСУ контролирует не больше трети Марьинки, но тяжёлые бои идут за каждый двор. Спецназ «Ахмат» штурмует город», — пояснил военкор.

Бойцы пытаются уничтожить позицию противника, внутри которой — гранатометчик, который не даёт российским штурмовикам двигаться вперед.

Артиллерия в Марьинки работает, не прекращая, но главная угроза — FPV–дроны, которые передают видео полёта оператору и сбрасывают боеприпасы в режиме реального времени.

По словам журналиста, за плечами российских спецназовцев — серьёзный опыт, они говорят, что сравнивать «это противостояние с другими локальными конфликтами нельзя». Ситуация невероятно сложная. Нашим бойцам даже укрыться негде — ни одной целой стены. У боевиков полноценные огневые точки.

«Когда они ведут себя как шакалы, мы становимся волками. Стрелкового боя они всегда боятся, поэтому у них арта всё время работает», — рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Нохчий.

Ахматовцы отметили, что в рядах ВСУ встретили иностранных наёмников, в том числе американских снайперов.

«Иностранный легион на нашем участке», — пояснил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, добавив, что ребята уничтожают в Марьинке самых подготовленных и опытных боевиков.

Спецназ сознательно не форсирует штурм: бережёт силы, методично выбивая резервы противника, при поддержке 150-й дивизии и 5-й бригады ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня укрепрайон на марьинском направлении, известный как «Зверинец», полностью перешёл под контроль российских войск, заверил врио главы ДНР Денис Пушилин.

19 июня Апты Алаудинов сказал о полном контроле российских сил над обстановкой под Марьинкой, откуда ВСУ регулярно обстреливают город. По его словам, противник планомерно задвигается назад и при этом несёт потери в живой силе и технике. В начале июня он сообщил об освобождении Марьинки примерно на 70%.