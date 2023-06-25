Вашингтон, 26 июня, 2023, 02:47 — ИА Регнум. В странах Европы ощущается усталость от затянувшегося финансирования Украины. Всё чаще звучат мнения, что здесь не станут поддерживать Киев в случае реальной войны с Россией. Такое мнение в журнале American Conservative выразил обозреватель Дуг Бэндоу.

(сс) Влада на Република Северна Македонија Саммит НАТО

По словам журналиста, он в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе общался с европейскими политиками, поддерживающими вступление Украины в альянс. По итогам разговоров, Бэндоу сделал вывод, что никто в Европе не готов вступить в прямой конфликт с Россией.

«Многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно», — заключил Бэндоу.

Аналитик считает, что среди членов НАТО только США готовы к подобному противостоянию, но в Белом доме понимают, что столкновение с Россией «сопрягается с угрозой ядерной войны», а американские политики не отважатся на действия, которые несут угрозу их стране.

Как сообщало ИА Регнум, украинскому президенту Владимиру Зеленскому придётся признать поражение из-за провала контрнаступления ВСУ, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

Как бы Зеленский ни пытался создавать видимость больших успехов ВСУ в преддверии саммита НАТО, ему придётся ответить за уничтоженную западную военную технику и проваленное контрнаступление. Воплотить реализацию военного плана, приемлемого для альянса, ВСУ не удалось.

Саммит пройдёт 11–12 июля в Литве. Тема помощи Украине будет одной из основных.

Провал контрнаступления ВСУ признают уже даже в США. Об этом написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо.