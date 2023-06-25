Яковлевский район, Приморский край, 26 июня, 2023, 02:38 — ИА Регнум. Тело третьего ребёнка, который пропал при спасении друга, найдено на реке в Приморском крае, подтвердили 26 июня в ГУ МЧС России по региону.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

«Найдено тело третьего утонувшего ребёнка», — говорится Telegram-канале МЧС Приморье.

Четверо детей в возрасте до 12 лет 24 июня решили искупаться на реке Арсеньевка без взрослых. Один из них начал тонуть и звать на помощь. Трое друзей попытались спасти товарища, но их унесло течением. Тонущий мальчик в итоге смог зацепиться за корягу и выбраться на берег.

Как сообщало ИА Регнум, по факту исчезновения трёх малолетних детей в Яковлевском районе Приморского края возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

Ранее на дне реки Арсеньевка неподалёку от места купания были найдены тела двух мальков 2012 и 2014 годов рождения, пропавших в Приморье.

22 июня в иркутском селе Тутура трёхлетний мальчик утонул в ёмкости с водой, установленной в огороде. Трагедия произошла в многодетной семье. Пока мама готовила на кухне, за ребёнком присматривала старшая сестрёнка. Когда она отвлеклась, мальчик забрался в ёмкость объёмом 1000 литров, на три четверти заполненную водой.