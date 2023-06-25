Киев, 26 июня, 2023, 02:15 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 26 июня прозвучала серия взрывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации издания «Зеркало недели», взрывы раздались в Киеве и области.

«Киевщина слышны взрывы», — написало СМИ.

Также известно о взрывах в Полтавской, Черкасской областях Украины и Одессе.

Как сообщало ИА Регнум, число пострадавших после обстрела Донецка, который ВСУ совершили днём 25 июня, увеличилось до пяти человек. Ранения получили 5 гражданских лиц: парень 2005 г. р., мужчины 1973, 1999, 2000 г. р. и женщина 1985 г. р.

Минометный расчёт под командованием рядового Степана Ивченко вёл огневую поддержку обороны мотострелков РФ на одном из тактических направлений. Под артиллерийскими контрударами ВСУ солдат продолжал непрерывно бить по наступающим на позиции украинским боевикам.