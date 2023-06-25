Анкара, 26 июня, 2023, 02:22 — ИА Регнум. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в России 24 июня, связанную с провокационной попыткой мятежа. О диалоге сторон сообщили в администрации президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Отмечается, что при обсуждении ситуации Столтенберг и Эрдоган сошлись во мнении, что окончание напряженности в России предотвратило грозящую «гуманитарную катастрофу на Украине».

Обе стороны пожелали, чтобы события в РФ стали «шагом на пути к справедливому миру на Украине».

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент РФ Владимир Путин проинформировал Эрдогана об обстановке в стране. Президент Турции выразил «полную поддержку» российскому коллеге.