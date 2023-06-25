Брюссель, 26 июня, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что продолжение санкционного давления на Россию губительно для Евросоюза. При этом работа над очередным, 12-м, пакетом рестрикций будет продолжена, сказал он в интервью газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, антироссийские санкции саморазрушают Европу, она постепенно скатывается в рецессию и деиндустриализацию. Россия, напротив, не испытывает никакого воздействия от них.

Никакие поставки западного вооружения не помогут Украине победить на поле боя, в связи с этим членство Киева в ЕС сомнительно. Москва всё равно найдёт возможность обойти ограничения, как это происходит сейчас, добавил депутат.

По словам Синчича, уже почти нечего включать в новые санкции, членам ЕС всё сложнее о чём-то договориться, многие из них преследуют свои интересы.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель издания Times Макс Гастингс считает, что западные страны должны принять и адаптироваться к полному развороту Российской Федерации от Европы. По его словам, санкции со стороны США и Европейского союза не смогли в должной мере сказаться на российской экономике, в то время как ряд западных стран переживает упадок.

23 июня Европейский союз ввёл против России новый 11-й пакет санкций, который распространяется на 71 гражданина РФ и 33 компании. Также под санкции попали шесть руководителей российских регионов.