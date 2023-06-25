Якутск, 26 июня, 2023, 01:22 — ИА Регнум. В частном пансионате «Забота» города Якутска отравились четверо постояльцев. По факту инцидента организована проверка, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Sledcom.ru Следователь

По данным следствия, 25 июня из пансионата госпитализировали четверых пожилых людей в возрасте от 72 до 85 лет с признаками отравления.

Одна из пострадавших — 85-летняя женщина скончалась, остальным оказывается помощь.

По предварительной данным, постояльцы выпили опасную к употреблению жидкость бытового назначения, в составе которой были химические компоненты.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2020 года в Кабардино-Балкарии в результате несчастного случая скончался малолетний ребёнок. В смерти малыша обвиняют мужчину, находившегося в этот момент дома и оставившего в доступном месте средство для розжига, которым отравился ребёнок. Мальчик скончался в больнице от химического ожога пищевода.