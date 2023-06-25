Москва, 26 июня, 2023, 01:14 — ИА Регнум. В Минобороны рассказали об очередных подвигах российских военных в зоне спецоперации и на прилегающих территориях.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Минометный расчёт под командованием рядового Степана Ивченко вёл огневую поддержку обороны мотострелков РФ на одном из тактических направлений. Под артиллерийскими контрударами ВСУ солдат продолжал непрерывно бить по наступающим на позиции украинским боевикам.

Отмечается, что за счёт умелого руководства Степана Ивченко прицельным огнём миномёта было подавлено свыше 30 огневых точек ВСУ.

«Мужественные и профессиональные действия Степана Ивченко позволили не допустить прорыва обороны противником. Понеся значительные потери, украинские боевики были вынуждены откатиться на исходные рубежи», — пояснили в Минобороны.

Отличился и младший сержант Илья Мазяргов, который подвозил снаряды батальонным тактическим группам. Боец неоднократно совершал рейсы в районы, находящиеся в непосредственной близости от линии соприкосновения.

При выполнении очередного подвоза снарядов на позиции гаубичной самоходно-артиллерийской батареи, Мазяргов подвергся минометному обстрелу боевиков. Машина была повреждена. Боец, рискуя своей жизнью, под артобстрелом отремонтировал автомобиль и вывел его из зоны поражения миномётов противника. Продвигаясь по пересеченной местности солдат доставил снаряды на передовую.

«За счёт своевременно доставленных снарядов, гаубичная самоходно-артиллерийская батарея продолжила уничтожать бронетехнику противника, что значительно сократило атакующий потенциал националистов и лишило их возможности вклиниться в нашу оборону», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные продолжали и продолжают самоотверженно держать оборону.

На пологовском направлении в Запорожье был обнаружен и уничтожен новый наблюдательный пост киевских боевиков, ликвидированы пикап в районе Новоданиловки, минометный расчёт в районе Малой Токмачки, гаубицы «Мста-Б» и М7 в районе Белогорья.

Также на разных участках запорожского фронта противник лишился танков, самоходной установки и другой техники.

ВС России 25 июня нанесли ракетный удар по складам с боеприпасами ВСУ во временно оккупированном Киевом городе Запорожье.