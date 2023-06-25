Королёв, Московская область, 26 июня, 2023, 01:04 — ИА Регнум. В городе Королёве Московской области ликвидировано возгорание в многоэтажном доме, в результате которого погибли два человека, в том числе пожарный. Об этом 26 июня сообщили в МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

О пожаре в квартире на 14-м этаже дома по улице Пионерская, дом 13, корпус 3 спасателей известили 25 июня в 21:13 мск. Локализовать пожар на площади 44 кв. метра удалось к 22:23, о полной ликвидации пожара заявлено в 23:41.

К тушению огня привлекались 19 единиц техники и 61 человек. Из дома эвакуировали 50 человек, ещё десять спасли по лестничным маршам.

В ведомстве уточнили, что при оказании помощи пострадавшему героически погиб сотрудник 80-й пожарно-спасательной части.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам.

По предварительной информации, в одной из квартир произошло возгорание. Пожарный пытался спасти находящегося внутри помещения мужчину. При перемещении с балкона квартиры, в которой был пожар, на балкон соседней, оба мужчины сорвались и упали вниз. От полученных травм они скончались на месте.

Как сообщало ИА Регнум, по предварительному заключению прокуратуры Московской области, причиной возгорания в квартире многоэтажного дома в Королёве мог стать поджог. На месте работает следственная группа.

В Москве 7 июня в результате пожара в квартире на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте погиб мальчик 2016 года рождения. Из огня удалось спасти восемь человек, в том числе четырёх детей.