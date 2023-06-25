Москва, 26 июня, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Киберспортсмены, выступающие в дисциплине «тактический трехмерный бой», могут получать спортивные разряды и звания по компьютерному спорту. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта (ФКС) РФ.

Пресс-служба Федерации компьютерного спорта России Чемпионат России по компьютерному спорту

Это станет возможным по результатами турниров игры World of Tanks, которые будут проводиться ФКС и компанией Lesta Games на платформе VK Play.

«Нужно привлекать больше внимания к отечественным играм, показывать разработчикам, что в России можно и нужно создавать проекты, которые могут стать популярными на киберспортивной арене», — сказал президент ФКС России Дмитрий Смит.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство юстиции РФ представило документ о признании новой киберспортивной дисциплины «Тактический трёхмерный бой». Дисциплина объединяет несколько видов программы, среди которых игры жанра «шутер», а также различные трёхмерные экшены: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder.

Россия стала первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным видом спорта — это произошло ещё в 2001 году.