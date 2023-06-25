Москва, 26 июня, 2023, 00:14 — ИА Регнум. В центре Москвы, на улице Коровий вал, дом 9 обрушился карниз из пенопласта. Происшествие случилось вечером 25 июня, сообщили «Известия».

Обрушение

Примечательно, что в этом здании находятся несколько организаций, непосредственно связанных со строительном, в том числе и Союз строителей России.

Очевидцы заверили, что при обрушении никто не пострадал. Весь тротуар усыпан пенопластом.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня бетонная плита упала с реконструируемого здания в Кривоколенном переулке в центре Москвы на две иномарки — Mercedes и Toyota. Обошлось без жертв и пострадавших.

11-летний мальчик погиб, ещё один сверстник получил травмы при обрушении крыши заброшенного дома в Дагестане.