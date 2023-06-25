Брюссель, 26 июня, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Граждане Украины погибают в ходе боевых действий пока их президент Владимир Зеленский распродаёт государственные земли. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ущерб, нанесённый Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами», — написал депутат в Twitter.

По его словам, базирующиеся на Западе компании стали собственниками более трёх миллионов гектаров сельскохозяйственных земель Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее депутат Европарламента Мик Уоллес утверждал, что западные страны своим решением накачивать Украину вооружением обрекают её граждан на смерть. Он призывал Запад остановить украинский конфликт, если им так важно состояние страны. По его мнению, война выгодна только США и Европе.

Бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн в интервью Myśl Polska заявил, что США при желании могут заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией. Если Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую и военную помощь, то президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на признание территориальных потерь и нынешней границы, при которой под контролем Киева остаются 82% от изначальной территории, добавил он.