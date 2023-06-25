Киев, 25 июня, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Власти Украины ночью 26 июня объявили воздушную тревогу в Киеве и ещё трёх областях страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Отмечается, что сирены прозвучали в Киеве, в Черкасской, Черниговской и Киевской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, накануне воздушная тревога была объявлена в Киеве, в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях.

На юге Украины 24 июня в городе Николаеве, Кривом Роге и в Харькове прогремели взрывы.