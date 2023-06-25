Королёв, Московская область, 25 июня, 2023, 23:39 — ИА Регнум. По предварительному заключению прокуратуры Московской области, причиной возгорания в квартире многоэтажного дома в Королёве мог стать поджог. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

МЧС России Главное управление по Московской области Пожар

Установлено, что погибли два человека.

«Причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза», — пояснили в прокуратуре.

На месте пожара работает зампрокурора Королева Андрей Нехорошев.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам. Погибших с травами, характерными при падении с большой высоты, обнаружили на козырьке подъезда многоэтажки.

Установлено, что пожарный пытался спасти мужчину, находящегося внутри квартиры. Во время перемещения с балкона горящей квартиры на соседний, они сорвались и упали вниз. От полученных травм оба скончались на месте.

На месте работает следственная группа. Пожар потушен на площади 40 кв. метров. Были задействованы 19 единиц техники, 61 человек.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в Королёве вспыхнул в квартире жилого дома по улице Пионерская, дом 13, корпус 3 на 14-м этаже. Эвакуированы 10 человек. Возгорание началось вечером 25 июня.