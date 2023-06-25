Киев, 25 июня, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Белого дома Джо Байденом состоялся разговор по поводу ситуации в России.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Говорил с президентом США Джозефом Байденом. Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России», — написал Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, стороны также затронули тему дальнейшего расширения оборонного сотрудничества, уделив особое внимание дальнобойным средствам поражения.

Кроме того, лидеры двух стран скоординировали позиции перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе, обсудили продолжение работы над реализацией украинской «формулы мира» и подготовку к «саммиту мира», добавил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, европейских лидеров из-за событий в России в субботу, 24 июня, по телефону успокаивали глава Белого дома Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и глава Пентагона Ллойд Остин.

Американские власти в телефонном разговоре с коллегами из Европы пытались успокоить и подтвердить необходимость соблюдения нейтралитета. Чиновники из США просили коллег не праздновать победу.

В Госдепартаменте США заявили, что американский президент Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне событий вокруг ЧВК «Вагнер». Однако другие представители американской администрации говорили со своими коллегами в России, уточнил Энтони Блинкен.