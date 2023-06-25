Мелитополь, 25 июня, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил обстановку в зоне СВО на запорожском направлении 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По словам Рогова, российские военные продолжали и продолжают самоотверженно держать оборону.

«На передовой запорожского фронта обстановка напряженная, но контролируемая», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам лидера движения, на пологовском направлении был обнаружен и уничтожен новый наблюдательный пост киевских боевиков, ликвидированы пикап в районе Новоданиловки, минометный расчёт в районе Малой Токмачки, гаубицы «Мста-Б» и М7 в районе Белогорья.

Также на разных участках запорожского фронта противник лишился танков, самоходной установки и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 25 июня нанесли ракетный удар по складам с боеприпасами ВСУ во временно оккупированном Киевом городе Запорожье.

На одном из предприятий ликвидированы склады с боеприпасами, которые были подготовлены боевиками ВСУ для использования в наступлении на российские позиции.