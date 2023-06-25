Сумы, Украина, 25 июня, 2023, 23:02 — ИА Регнум. В городе Сумы произошёл взрыв, проинформировало 25 июня украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия взрыва

«Сообщают о взрыве в Сумах», — написал источник.

Сигналы воздушной тревоги при этом в Сумской области не объявляли. Власти пока воздержались от официальных комментариев.

Ранее ИА Регнум передавало, в ночь на 24 июня на юге Украины в городе Николаеве прогремели взрывы. Также о взрывах сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Кроме того, взрывы произошли на территории Харькова. На месте взрывов возник пожар. В Слободском районе города зафиксировали минимум три прилёта.

Только за вечер 23 июня на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Предупреждение об опасности также действовало на контролируемых украинскими войсками территориях Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.