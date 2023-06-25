Королёв, Московская область, 25 июня, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в 25-этажном жилом доме в Королёве, сообщили 25 июня в экстренных службах.

ГУ МЧС России по Московской области Пожар в 25-этажном жилом доме в Королёве

Уточняется, что погибшие, в том числе пожарный, сорвались с высоты.

Пожар локализован на площади 40 кв. метров.

Ранее ИА Регнум передавало, пожар в Королёве вспыхнул в квартире жилого дома по улице Пионерская, дом 13, корпус 3 на 14-м этаже. Эвакуированы 10 человек. Возгорание началось около 21:00.

В мае в подмосковном Раменском в результате пожара погиб 11-летний ребёнок. Его тело обнаружили после устранения возгорания хозяйственной постройки в посёлке Дубовая Роща по адресу улица Октябрьская, дом 11. По предварительным данным, мальчика заперли в сарае его товарищи, решив таким образом подшутить.