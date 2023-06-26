Тула, 26 июня, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Первые камни в основание храма заложили работники компании «ФосАгро» и их дети в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области. Как сообщает пресс-служба «ФосАгро», церковь во имя святого Николая Чудотворца будет возведена в честь полёта на шаре «ФосАгро»: минувшей весной при поддержке компании путешественник установил рекорд по дальности беспосадочного перелёта на тепловом аэростате (компания выступила генеральным партнёром экспедиции).

«ФосАгро» Работники «ФосАгро» и их дети заложили первые камни в основание храма в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области

Рекордный полет стартовал рано утром 24 марта из Кировска Мурманской области — горнодобывающей столице «ФосАгро». Экипаж в составе Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел 2540 км, улучшив предыдущий рекорд на 174 км, и совершил посадку на полосу аэропорта малой авиации в поселке Хатанга Красноярского края. Пилоты пролетели над двумя морями Северного Ледовитого океана и территориями Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярским краем.

«ФосАгро» Работники «ФосАгро» и их дети заложили первые камни в основание храма в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области

Своё достижение Федор Конюхов и Иван Меняйло посвятили 20-летию ключевого социального проекта «ФосАгро» «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД).

«ФосАгро» Работники «ФосАгро» и их дети заложили первые камни в основание храма в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области

Более 50 тысяч человек сегодня вовлечены в орбиту ДРОЗДа — среди них опытные спортсмены, молодежь и дети. Движение нацелено на развитие прежде всего детского спорта, образования, поддержку духовных ценностей. Сегодня на платформе ДРОЗД открыты 77 спортивных секций по 20 видам спорта, а еще ряд творческих студий и классов дополнительного образования, все занятия проводятся бесплатно.

«ФосАгро» Работники «ФосАгро» и их дети заложили первые камни в основание храма в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области

Проект храма в память о рекордном полете разработан лично Фёдором Конюховым. Святой, в честь которого будет построена и освящена церковь, выбран не случайно. По словам Фёдора Конюхова, именно молитвы Николаю Чудотворцу помогли им преодолеть самый сложный участок пути. Икона с ликом святого побывала с путешественниками на высоте 5820 метров.

«ФосАгро» Работники «ФосАгро» и их дети заложили первые камни в основание храма в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области

Расположен храм будет при самом въезде в деревню. Под руководством профессиональных каменщиков каждый гость, включая самых маленьких, заложил в основание церкви свой кирпич. Освятил место строительства храма благочинный Заокского района Белевской епархии протоиерей Евгений Кириченко. По словам Фёдора Конюхова, оказать посильную помощь в дальнейшем строительстве храма могут все желающие. После открытия храм будет доступен для посещения гостям и жителям деревни.

«ФосАгро» Работники «ФосАгро» и их дети заложили первые камни в основание храма в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области

Также семьи работников «ФосАгро» высадили на территории деревни фруктовый сад. Количество деревьев — 20 слив — тоже выбрано не случайно и посвящено 20-летию проекта ДРОЗД.

«ФосАгро» Работники «ФосАгро» и их дети заложили первые камни в основание храма в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области

«Сегодня мы сделали два больших дела — начали строить храм и посадили сливовый сад. Очень приятно, что в этом участвовали дети: заложили камни со своими именами в фундамент храма, своими ручками скрепили их цементом, высадили и полили деревца, — сказал Фёдор Конюхов. — Важно то, что «ФосАгро» поддерживает не только работников, но и думает о их близких, о духовном развитии детей. А духовность невозможна без здоровья, без образования — это человек не полной гармонии. Все это есть в проекте ДРОЗД, которому мы посвятили наш фруктовый сад. Я думаю, у нас впереди ещё много добрых дел!»

«ФосАгро» Работники «ФосАгро» и их дети заложили первые камни в основание храма в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области

По словам Фёдора Конюхова, в партнёрстве с компанией планируются новые проекты. В частности, парк национальных деревьев России, где на одной территории будут представлены растения из разных регионов страны.