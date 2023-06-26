«ФосАгро» и Фёдор Конюхов построят храм вместе
Тула, 26 июня, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Первые камни в основание храма заложили работники компании «ФосАгро» и их дети в рамках семейного дня в деревне Фёдора Конюхова в Тульской области. Как сообщает пресс-служба «ФосАгро», церковь во имя святого Николая Чудотворца будет возведена в честь полёта на шаре «ФосАгро»: минувшей весной при поддержке компании путешественник установил рекорд по дальности беспосадочного перелёта на тепловом аэростате (компания выступила генеральным партнёром экспедиции).
Рекордный полет стартовал рано утром 24 марта из Кировска Мурманской области — горнодобывающей столице «ФосАгро». Экипаж в составе Федора Конюхова и Ивана Меняйло преодолел 2540 км, улучшив предыдущий рекорд на 174 км, и совершил посадку на полосу аэропорта малой авиации в поселке Хатанга Красноярского края. Пилоты пролетели над двумя морями Северного Ледовитого океана и территориями Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярским краем.
Своё достижение Федор Конюхов и Иван Меняйло посвятили 20-летию ключевого социального проекта «ФосАгро» «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД).
Более 50 тысяч человек сегодня вовлечены в орбиту ДРОЗДа — среди них опытные спортсмены, молодежь и дети. Движение нацелено на развитие прежде всего детского спорта, образования, поддержку духовных ценностей. Сегодня на платформе ДРОЗД открыты 77 спортивных секций по 20 видам спорта, а еще ряд творческих студий и классов дополнительного образования, все занятия проводятся бесплатно.
Проект храма в память о рекордном полете разработан лично Фёдором Конюховым. Святой, в честь которого будет построена и освящена церковь, выбран не случайно. По словам Фёдора Конюхова, именно молитвы Николаю Чудотворцу помогли им преодолеть самый сложный участок пути. Икона с ликом святого побывала с путешественниками на высоте 5820 метров.
Расположен храм будет при самом въезде в деревню. Под руководством профессиональных каменщиков каждый гость, включая самых маленьких, заложил в основание церкви свой кирпич. Освятил место строительства храма благочинный Заокского района Белевской епархии протоиерей Евгений Кириченко. По словам Фёдора Конюхова, оказать посильную помощь в дальнейшем строительстве храма могут все желающие. После открытия храм будет доступен для посещения гостям и жителям деревни.
Также семьи работников «ФосАгро» высадили на территории деревни фруктовый сад. Количество деревьев — 20 слив — тоже выбрано не случайно и посвящено 20-летию проекта ДРОЗД.
«Сегодня мы сделали два больших дела — начали строить храм и посадили сливовый сад. Очень приятно, что в этом участвовали дети: заложили камни со своими именами в фундамент храма, своими ручками скрепили их цементом, высадили и полили деревца, — сказал Фёдор Конюхов. — Важно то, что «ФосАгро» поддерживает не только работников, но и думает о их близких, о духовном развитии детей. А духовность невозможна без здоровья, без образования — это человек не полной гармонии. Все это есть в проекте ДРОЗД, которому мы посвятили наш фруктовый сад. Я думаю, у нас впереди ещё много добрых дел!»
По словам Фёдора Конюхова, в партнёрстве с компанией планируются новые проекты. В частности, парк национальных деревьев России, где на одной территории будут представлены растения из разных регионов страны.