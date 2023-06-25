Королёв, Московская область, 25 июня, 2023, 22:33 — ИА Регнум. В городе Королёве Московской области в квартире на 14-м этаже вспыхнул пожар в 25-этажном доме. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, эвакуированы 10 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о пожаре в жилом доме по улице Пионерская, дом 13, корпус 3 поступила в 21:13 мск. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения.

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня пожар произошёл в жилой высотке на улице Атласова в Новой Москве, в мае пострадавшей при атаке украинских беспилотников. Квартира загорелась в доме 11 на улице Атласова. В момент возгорания там находились женщина и двое детей. Предположительно, пожар начался из-за свечи, которую зажгли в душе.