Москва, 26 июня, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Для промышленных компаний Москвы, которые заинтересованы в продвижении своей продукции на зарубежных рынках, началась регистрация на второй поток обучающего марафона центра «Моспром». Участники марафона смогут повысить знания в сфере диджитал-маркетинга и SEO-продвижения, а также усилить позиционирование столичной продукции на внешних рынках, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«В первом потоке обучение прошли 16 московских экспортеров. Участники высоко оценили подготовку теоретической части марафона, а также возможность получить индивидуальную консультацию у специалистов», — пояснил Овчинский. Он добавил, что эти компании смогли в сжатые сроки обрести знания по диджитал-маркетингу, необходимые для выхода на внешние рынки, анализу маркетинговой активности конкурентов, разработке стратегии продвижения. «Учитывая большой спрос на получение таких знаний и навыков, центр «Моспром» открыл регистрацию на второй поток марафона для экспортеров», — заключил он.

В течение шести недель московские компании будут получать знания в области SEO-оптимизации сайтов, инструментов SERM и SMM, контекстной рекламы. Программа состоит из шести модулей, практических занятий и индивидуальных консультации с экспертами. Так, компании повысят экспертизу сотрудников, а также получат универсальную методику по самостоятельному аудиту, подготовке сайтов и социальных сетей к работе с зарубежными контрагентами.

Подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы центр «Моспром» занимается анализом целевых рынков для производителей и помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы они помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.