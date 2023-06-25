Киев, 25 июня, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ход контрнаступления Киева и усиление боевого потенциала ВСУ.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Алексей Резников

«Провел разговор по телефону с моим другом и коллегой — министром обороны США Ллойдом Остином», — написал Резников на своей странице в Twitter.

Кроме того, глава украинского Минобороны обсудил с Остином события в России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ход украинского контрнаступления отметил, что у Украины есть чёткий план, и она его придерживается. Он признал, что Киев сталкивается с трудностями и ситуация вокруг ЧВК в России создаёт дополнительные преимущества для Украины, которыми она может воспользоваться.

Как передавало ИА Регнум, Washington Post и New York Times 25 июня выступили с утверждениями, что разведывательные службы США якобы знали о подготовке военного переворота в России заранее и сообщили об этом властям страны, однако не стали публиковать эти данные, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота в России и чтобы не помогать Кремлю.

По словам Блинкена, президент США Джо Байден не предпринимал попыток связаться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне событий в России. Блинкен отмечал, что события последних дней в России являются внутренним делом этой страны, и он не хочет спекулировать на этой теме.