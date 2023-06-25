Москва, 25 июня, 2023, 21:39 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной взрыва в автомобиле на Фестивальной улице в Москве стала разгерметизация газового баллона, сообщили 25 июня в пресс-службе столичного главка МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений выявлено, что произошёл хлопок в легковом автомобиле вследствие разгерметизации одного из газовых баллонов», — уточнили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл на Фестивальной улице. От взрыва автомобиль перевернулся. Стоящие рядом машины посекло осколками. Информация о пострадавших не поступала.