Москва, 25 июня, 2023, 21:25 — ИА Регнум. На севере Москвы взорвался легковой автомобиль, передаёт 25 июня Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл на Фестивальной улице. От взрыва автомобиль перевернулся. Стоящие рядом машины посекло осколками.

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Его обстоятельства уточняются.

Как сообщалось ранее, 23 июня на трассе М-2 «Крым», недалеко от Подольска, загорелся грузовик с фейерверками. Движение по трассе было затруднено. Причины происшествия устанавливаются.