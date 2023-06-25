Нью-Йорк, США, 25 июня, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш с обеспокоенностью следил за развитием событий в России, сообщила 25 июня пресс-служба генсека.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следил за развитием событий в Российской Федерации. Он в курсе последних сообщений о мерах по снижению напряженности», — говорится в заявлении.

Он призвал все вовлечённые стороны продолжать действовать ответственно во избежание дальнейшей напряженности.

Ранее власти США и стран ЕС отказались комментировать журналистам события 24 июня в России, назвав их внутренним делом РФ. Глава Госдепа США Энтони Блинкен отметил, что не хочет «спекулировать» на этой теме.