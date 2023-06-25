Скончалась раненная при обстреле Донецка женщина
Скончалась раненная при обстреле Донецка женщина, число жертв обстрела увеличилось до двух
Донецк, 25 июня, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Число жителей Донецка, погибших в результате обстрела ВСУ, увеличилось до двух, сообщил 25 июня мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
«К сожалению, женщина 1956 года рождения, раненная сегодня на Океанской улице во время обстрела Киевского района, умерла», — написал он.
Как передавало ИА Регнум, утром 25 июня представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило об обстреле ВСУ двух районов Донецка. В направлении Киевского района было выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров, Петровского — шесть снарядов того же калибра.
Ранее о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Погибший мирный житель в момент обстрела находился во дворе многоэтажного жилого дома.