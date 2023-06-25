Москва, 25 июня, 2023, 20:26 — ИА Регнум. За сутки в России потушили 23 природных пожара, сообщили 25 июня в Авиалесоохране.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 24.06.2023 года, в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 23 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 8166 гектаров», — сказано в сообщении службы. Пожары были ликвидированы на территории Херсонской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Архангельской, Оренбургской, Кировской, Тверской, Томской областей, в республиках Карелия, Коми, Бурятия, Якутия, Алтайском, Пермском, Красноярском, Хабаровском краях.

К полуночи 25 июня на территории России в 16 регионах действовал 41 лесной пожар, отметили в службе.

Как сообщалось ранее, 21 июня президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство изменений, которые предусматривают уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности вне зависимости от наступившего ущерба.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что природные пожары из-за умышленных или неумышленных поджогов — хорошо известная властям тема, и она не требует дополнительных решений со стороны президента. Многие меры по борьбе с природными пожарами дают положительные результаты, но из-за огромной территории России охватить всё невозможно, отметил Песков.