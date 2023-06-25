Киев, 25 июня, 2023, 20:31 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время встречи с президентом Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью выразил надежду на позитивный сигнал касаемо евроинтеграционного движения Киева.

Адміністрація Президента України Андрей Ермак

«Во время встречи с Мордью были рассмотрены результаты промежуточного оценивания прогресса в выполнении нашим государством семи рекомендаций Еврокомиссии в рамках подготовки к переговорам о членстве Украины в ЕС», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

Ермак также обсудил с Мордью подготовку к заседанию Европейского совета, которое состоится в конце июня, и выразил надежду на положительные сигналы по результатам этого заседания относительно евроинтеграционного движения Украины.

Как передавало ИА Регнум, руководители Евросоюза считают, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Речь идёт о законе о СМИ, а также судебной реформе. В числе других требований, которые, по оценке ЕС, ещё не выполнены, реформа Конституционного суда Украины и правоохранительных органов, меры по борьбе с отмыванием денег, законы, направленные на ограничение власти олигархов и защиту прав национальных меньшинств.

9 мая на пресс-конференции по итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что настало время для принятия решения о начале переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Он выразил надежду, что промежуточная оценка усилий Украины по «евроинтеграции» будет позитивной.

В марте 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что Украине разрешат вступить в Евросоюз в 2024 году.