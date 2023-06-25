Рим, 25 июня, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Рома» продлил контракт с нападающим Андреа Белотти. Об этом 25 июня сообщается на официальном сайте команды.

Кадр из видео с канала: championat.com/ Андреа Белотти

Отмечается, что новое соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2025 года.

Белотти является чемпионом Европы 2020 года в составе сборной Италии. Он выступает за «Рому» с августа 2022 года, в 46 матчах за команду форвард забил четыре гола.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что бразильский защитник Марио Фернандес возвращается в клуб. Игрок выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере, а затем играл за бразильский «Интернасьонал».