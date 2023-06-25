Москва, 25 июня, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером сезона 2022/23 в Первой лиге. Об этом 25 июня сообщается в Telegram-канале турнира.

Садовников Дмитрий Сергей Игнашевич

Под руководством Игнашевича «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). При этом по ходу сезона команда выдала рекордную 30-матчевую беспроигрышную серию. В июне клуб продлил контракт с 43-летним специалистом.

Игнашевич завершил карьеру игрока в 2018 году. После этого он возглавлял московское «Торпедо», а с 2021 года тренирует «Балтику».

Как сообщало ИА Регнум, Российская премьер-лига представила календарь на сезон 2023/24. Турнир состоит из 30 туров. Первый тур пройдёт с 21 по 23 июля, заключительные матчи запланированы на 25 мая 2024 года.