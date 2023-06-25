Донецк, 25 июня, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Число пострадавших после обстрела Донецка, который ВСУ совершили днём 25 июня, увеличилось до пяти человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Г. Донецк (Киевский район): обстрел в 16:49: на ул. Тренева погиб парень 2005 г. р. Ранения получили 5 гражданских лиц: парень 2005 г. р., мужчины 1973, 1999, 2000 г. р. и женщина 1985 г. р.», — сообщили в Telegram-канале представительства.

Ранее о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Погибший мирный житель в момент обстрела находился во дворе многоэтажного жилого дома.