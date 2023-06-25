Ялта, Крым, 25 июня, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Президент ялтинского футбольного клуба «Рубин» Кирилл Шапошников прокомментировал требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Россию из международной (ФИФА) и европейской (УЕФА) организаций. Об этом 25 июня сообщает «Спорт-Экспресс».

fcrubin-yalta Кирилл Шапошников

«Ожидаемая реакция УАФ, подтверждающая в очередной раз, как политика вмешивается в спорт. Крым уже десятый год в России, и наши команды имеют полное право выступать в российских соревнованиях, а крымские болельщики наблюдать матчи Второго дивизиона ФНЛ», — сказал Шапошников.

Он выразил уверенность, что в Российском футбольном союзе (РФС) были готовы к такому развитию событий и знают, как отвечать на подобного рода угрозы.

Как сообщало ИА Регнум, УАФ потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за участия крымских команд в чемпионате России. Ранее футбольные клубы «Рубин» (Ялта) и «Севастополь» получили необходимые документы для участия в розыгрыше чемпионата России по футболу во второй лиге в сезоне 2023–2024 годов.