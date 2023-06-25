Киев, 25 июня, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, написал 25 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — говорится в публикации.

Ранее пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко в субботу утром вновь провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Евгением Пригожиным, в результате которых было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.