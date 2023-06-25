Грайворон, Белгородская область, 25 июня, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Работы по восстановлению повреждённых домов в Грайвороне Белгородской области завершаются, их провели быстрее, чем планировалось, за счёт перенаправления бригад из других районов области, сообщил 25 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Из 117 повреждённых домов работы полностью завершены в 96. Огромный объем работ был выполнен за счет того, что консолидировали большое количество строительных бригад, снятых со многих объектов со всей области», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что ситуация в Козинке ещё сложнее. Рабочая группа даже не сумела попасть в населённый пункт из-за продолжающихся обстрелов. Тем не менее, восстановительные работы начаты, заявил Гладков. ⠀

Как сообщалось ранее, 25 июня Гладков также заявил, что жители Шебекино в случае стабилизации ситуации смогут в ближайшее время вернуться домой.

21 июня губернатор вручил ключи от новых квартир жителям населённых пунктов региона, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.