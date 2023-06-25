Москва, 25 июня, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Сергей Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу. Об этом 25 июня сообщил тренер спортсмена Сергей Клевцов.

«Сергей сломал ключицу, он упал с мотоцикла», — приводит его слова РИА Новости.

Шубенков является чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, чемпионом Европы (2012, 2014), а также серебряным и бронзовым призёром мировых и европейских первенств.

Как сообщало ИА Регнум, на Олимпийских играх в Токио Шубенков на разминке перед выступлением усугубил травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске.