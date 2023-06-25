Минск, 25 июня, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, информирует 25 июня агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Утром Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным», — сказано в сообщении.

Подробности беседы не приводятся.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора после урегулирования сложившейся в стране ситуации поблагодарил главу белорусского государства за проведённые с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным переговоры.

Как передавало ИА Регнум, Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с Евгением Пригожиным, в результате которых было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.