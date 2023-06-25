Вашингтон, 25 июня, 2023, 18:53 — ИА Регнум. В американском штате Монтана несколько железнодорожных вагонов с нефтепродуктами упали в реку, жидкость попала в воду, жителей призвали избегать контактов с рекой, сообщило 25 июня агентство АР.

Кадр из видео с канала: day. az В США в реку упал поезд с нефтепродуктами

Инцидент произошёл в округе Стиллуотер. Поезд перевозил горячий асфальт и расплавленную серу. Журналисты сообщили, что жидкость из нескольких цистерн попала в реку. Позже это подтвердил и шериф округа.

Власти штата сообщили о закрытии части рек Йеллоустоун и Стиллуотер для ловли рыбы, катания на лодках и плавания, а также призвали жителей избегать контактов с речной водой, поскольку в ней могут быть загрязняющие вещества.

В апреле 2023 года сообщалось, что не менее 25 вагонов товарного поезда сошли с рельсов в штате Монтана. Часть вагонов упала в реку. Какой именно груз перевозился, не уточнялось, однако местные власти заявили, что опасных веществ в нём не было.

В марте в штате Калифорния сошёл с рельсов поезд, перевозивший железную руду. Местные власти заявили о «незначительной» утечке топлива, на месте работали специалисты по обращению с опасными веществами. Пострадавших в результате происшествия не было.