Берлин, 25 июня, 2023, 18:34 — ИА Регнум. В правительстве Германии считают, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин остановил движение на Москву, потому что не получил ожидаемой поддержки своего мятежа внутри страны, пишет 26 июня Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Как говорится в публикации, 25 июня вечером в ходе телефонного разговора директор федерального министерства иностранных дел Тервен Беллманн и парламентский госсекретарь по обороне Зимте Меллер выразили подозрение, что Пригожин не получил от российских государственных сил той поддержки, на которую он рассчитывал во время попытки переворота, поэтому прекратил свой поход на Москву.

По информации издания, комитеты по иностранным делам и обороне должны собраться на специальное заседание в начале недели и обсудить эту тему.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 июня в пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Было достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и деэскалации напряжения. В пресс-службе Пригожина подтвердили, что бойцы ЧВК возвращаются в тыловые лагеря.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что уголовного преследования рядовых бойцов ЧВК не будет, а Пригожин отправится в Белоруссию.