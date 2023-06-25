Донецк, 25 июня, 2023, 18:31 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике возобновлено приостановленное накануне автобусное сообщение с Ростовской и Московской областями, сообщили в министерстве транспорта ДНР 25 июня.

Сергей Аверин/РАИ Новости Автобус Донецк — Москва

«Вчера в связи со сложившейся ситуацией по Республике временно были отменены некоторые рейсы в направлении Ростовской и Московской областей. Уже сегодня с утра все маршруты возобновили свою работу. Пассажирам, которые заранее забронировали и приобрели билеты, вернули деньги либо оформили новые проездные билеты на ближайшие рейсы», — цитирует пресс-служба министерства главу «Автовокзалов Донбасса» Ростислава Маркелова.

Автобусы в регионе ходят в обычном режиме, добавили в минтрансе.

24 июня власти нескольких западных регионов России приняли решение о приостановке межрегионального автобусного движения. В частности, движение было ограничено в ЛНР, ДНР, Воронежской и Ростовской областях. 25 июня ограничения начали отменять.

Также 24 июня вводились и другие транспортные ограничения. На целом ряде участков трассы М-4 «Дон» въезды были закрыты или ограничены, некоторые участки магистрали были закрыты для движения. В «Автодоре» призвали водителей выбирать маршруты в объезд этой трассы. 25 июня ограничения были отменены.