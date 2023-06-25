Ереван, 25 июня, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян вылетел в США на переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства в своём Telegram-канале.

Parliament.am Арарат Мирзоян

В заявлении отмечается, что в Вашингтоне 26 июня начнётся очередной раунд обсуждений соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и ЕС начали обсуждение мирного договора.

По итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор должен быть составлен «на основе международных норм и принципов» и без каких-либо положений о Карабахе.

Также Пашинян 30 мая уточнил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.